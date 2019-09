Kirsten og Peter skiftede Aalborg ud med Aabybro: - Luften er bare lidt renere herude

33-årige Peter Hollner og 27-årige Kirsten Rosenbeck er lykkelige over, at valget faldt på Aabybro: - Vi flyttede hertil, fordi Aabybro har alt: et fint byliv, gode institutioner og et stærkt foreningsliv. Og så er det tæt på familie og venner, og der er kort til stranden og til Aalborg. Luften er bare lidt renere herude, siger Peter. Foto: Bent Bach