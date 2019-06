- Hvis vi ikke har fokus på den her problemstilling, kan konsekvensen jo være, at vi står med en række unge mennesker, som ikke kan få deres afgangseksamen og dermed ikke kan få adgang til ungdomsuddannelserne. Vi risikerer at tabe en masse unge mennesker - og det vil jeg ikke være med til. Derfor skal vi forebygge og sætte ind tidligt, siger Ulla Flintholm (V), der er formand for social- og sundhedsudvalget. Arkivfoto: Torben Hansen