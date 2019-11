Nedgravning af el-kabler redder liv: - Nu mister vi ikke fredede fugle hver eneste nat

De brede enge, de sumpede rørskove og de åbne vandområder som udgør Vejlerne, er et det nordvestlige Europas aller vigtigste steder for rastende og ynglende vandfugle.

Et område, hvor der indtil starten af i år, løb 150 kilovolts højspændingsledninger hen over de våde marker.

I februar blev størstedelen af ledningerne på den 14 kilometer lange strækning gravet ned, og det har siden da reddet et utal af fugleliv.

Faldende svaner

Langs Bygholmvejlevej spejler efterårssolen sig i Limfjorden mod syd og Vejlernes vådområder mod nord. De bagved kørende biler trækker ud og overhaler Poul Hald Mortensen, den lokale og nu pensionerede biolog i området, som kører i sit eget rolige tempo - han er trukket godt ud mod højre og spejder efter fugle mod nord.

- De to, der ligger derude, det er sangsvaner. Der er også tre andre, som ikke viser næbet. Det skulle ikke undre mig, hvis det også er sangsvaner. De står og sover, og det tyder på de er fløjet langt, siger Poul, mens hans hoved bevæger sig op og ned for at ændre synsvinklen på fuglene.

Han trækker bilen ind til siden og finder sin kikkert frem.

- Nu kigger de op, det var nu dejligt, så kan vi se, hvad det er. Joh, det er også sangsvaner. Alle fem er sangsvaner. Nej, nu flyver de ovenikøbet op - det var da utroligt, så meget uro vi kunne skabe i løbet af så kort tid, siger Poul Hald Mortensen og tager kikkerten ned igen.

Uroen er dog intet sammenlignet med den lange periode fra 1967 til februar i år, hvor højspændingsledningerne hang over Vejlerne, som et menneskeskabt edderkoppenet mod fugle.

Langt størstedelen af de 150 KW højspændingsledninger blev i februar lagt i jorden. Masterne har syv ledninger, som fuglene skal navigere udenom for at komme sikkert til og fra Vejlerne. Nogle strækninger ind over landbrugsområder står stadig tilbage.

I 1978 foretog Helge Christensen, observatør på vejlernes daværende feltstation, en undersøgelse af fuglenes kollisioner med ledningerne. Her blev tagrørene, bevoksningen under elmasterne, slået, og hver morgen i to måneder tog han og en kollega ud og registrerede hvor mange fugle, der lå nedfaldet under masterne, over en strækning på 3,5 kilometer.

I den periode fandt de 30 fugle, fordelt på 14 arter, som enten var kvæstet eller døde på stedet. Mange af dem fredede vandfugle.

- Men det var altså sin sag ude i den ganske vist slåede, men meget uoverskuelige rørskov at finde de fugle, der havde ramt ledninger i løbet af natten. Der er ingen tvivl om, at man kun har fundet en mindre andel af de fugle, der i virkeligheden var faldet, og ræven fjernede sikkert også nogle, forklarer Poul Hald Mortensen.

Han mener, at tallene er det absolutte minimumstal for den undersøgte periode. Undersøgelsen giver en størrelsesorden for mængden af de dræbte fugle, som har været gældende fra dengang højspændingsledningerne i 1967 blev rejst og helt frem til februar i år. Masterne og ledningerne har nemlig været de samme i alle 52 år.

Tilbage i Vejlerne flyver sangsvanerne over bilen og ud mod Limfjorden. Poul kører ud på vejen igen og tager kort efter et sving mod nord, ned ad en grusbelagt vej.

- Skulle man finde det mest uheldige sted at placere et højspændingstracé, så er det her i Vejlerne, siger han, mens bilen kører imod det sted, hvor højspændingsmasterne i februar stod.

Flyv frit

Den grusbelagte vej fører dybere ind i Vejlerne. Snart flyver den første havørn over bilen, så enkelte fiskehejre og under dem vralter en flok knopsvaner rundt.

- Vejlerne er blandt de ti vigtigste fugleområder i Danmark. Det skyldes, at det har en masse biotoper eller levesteder - der er enge, sumpe, rørskove, åbent vand, sjap vand, dybt vand - der dermed en enorm variation, fortæller Poul Hald Mortensen, tidligere ansat biolog i Vejlerne og de øvrige naturområder, som ejes af Aage V. Jensen Naturfon.

- Jeg kørte en eftermiddag for flere år siden på Alvejen, da jeg var på en opgave ude i Vejlerne, og ud af øjenkrogen så jeg, at der skete noget ude til højre. Der kom så en flok på 15 grågæs i lav højde ind fra øst, og det jeg havde set det var, at en af gæssene pludselig styrede til jorden fra højspændingsledningerne. Jeg gik ind på marken og samlede den op. Den havde simpelthen åbent kraniebrud, fortæller Poul Hald og fortsætter:

- De store tunge fugle har svært ved at manøvrere mod og samtidig spotte sådan nogle relativt tynde ledninger, og ikke mindst så flyver de tit i skumring, dæmring eller under fuldmåne, forklarer Poul Hald Mortensen.

I følge Dansk Trækfugleatlas fra 2007, dør 11 % af alle knopsvaner og hele 22 % af alle sangsvaner på grund af kollision med el-ledninger. Endnu værre ser det ud over en hundredårig periode for den tidligere mere almindelige, hvide stork, hvor andelen af ledningsdræbte fugle er hele 26 %.

Rørskoven, som ses her på billedet, er i følge biolog Poul Hald Mortensen Nordens største sammenhængende rørskov. Skoven dækker omkring en tredjedel af Vejlernes i alt 6.000 hektarer.

At ledningerne blev lagt under jorden kalder Poul Hald et positivt træk i forhold til de internationale beskyttelsesområder, og det kan godt vække misundelse blandt andre landsdele.

- Stort set alle 150 W ledninger er lagt i jorden nu, og jeg ved, at de jyske elselskaber driller de sjællandske med, at de stadig har mange elmasterne over jorden. I Jylland er meget gravet ned, fortæller Poul Hald Mortensen.

De nedgravede højspændingsledninger spiller dog en underordnet rolle i forhold til, at flere fugle skulle komme til Vejlerne, da antallet af tilkomne fugle er så højt. Alligevel undrer han over, at risikoen for fugle-kollisioner tilsyneladende ikke har indgået i den igangværende debat om de planlagte luftledninger i Vestjylland, mellem Holstebro og Tønder.

- Jeg har jo altid stået og krummet tæer, når jeg har forklaret fugleentusiaster herude, at her har i så et højspændingstracé, som koster fredede fugleliv hver eneste nat. Det behøver jeg ikke at sige længere her, og det kan man godt glæde sig over, siger Poul Hald Mortensen.