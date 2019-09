Rapport: Jammerbugt kan spare tocifret millionbeløb ved at lukke skoler

Det er ikke mange år siden der blev åbnet en ny og større skole i Aabybro - og snart sker det samme også i Jetsmark-området. Måske kan der være endnu færre og større skoler på vej i Jammerbugt Kommune - i hvert fald peger en BDO-rapport på et betydeligt sparepotentiale ved at lave færre og større skoler. Borgmester Mogens Chr. Gade (V) afviser dog umiddelbart, at det kan komme til at ske. Arkivfoto: Lars Pauli