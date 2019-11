Se plan for akutlægehelikopter: Så langt kan helikopteren nå på 25 minutter - med 240 km/t

JAMMERBUGT:Nogen ville have den til Brovst, andre til Sindal. Men den nye akutlægehelikopterbase kommer til at ligge et sted mellem de to byer på en mark lidt nord for V. Hjermitslev i Jammerbugt Kommune.

Herfra kan helikopteren med sikkerhed betjene hele Nordjylland inden for kortere tid, end det vil tage at køre med ambulance.

Hurtigst til traumecenter Kilde: Den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Der vil årligt være 3000 helikopteroperationer fordelt på 1500 starter og 1500 landinger, og heliporten vil blive brugt 24 timer i døgnet. Mest i dagtimerne, hvor 2/3 af flyvningerne foretages, mens resten fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kl. 19-07 om morgenen.

Derudover vil der være forskellige foranstaltninger til betjening af helikopteren såsom grønne afmærkningslys på terræn, belyst vindpose (tre-fem meter høj) på toppen af hangar, et lysfyr (blinker morsesignal for "H") og afmærkningslys ved heliporten.

Helipad kræver hangar og mandskabsbygning Kilde: Jammerbugt Kommune. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Når man skal give tilladelse til en såkaldt HEMS-base, der er betegnelsen for en landingsplads for lægehelikoptere, så vil der uvægerligt være mange forhold at tage hensyn til, før projektet endeligt kan sættes i gang.

Placeringen af basen med tilhørende heliport kræver en ændring af lokalplanen, som snart kommer i høring.

Dog har kommunen vurderet, at planerne ikke kommer til at være omfattet af "Miljøvurderingsloven”, og at der ikke bliver lavet en miljøvurdering.

I forslaget til lokalplanen for området skriver forvaltningen blandt andet om baggrunden for ikke at lave en miljøvurdering.

"Det vurderes, at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan, det vurderes, at støjpåvirkninger ikke er uacceptable hos omboende, og det vurderes, at en realisering af planerne ikke vil påvirke områder omfattet af hhv. Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet", skriver forvaltningen.

Akutlægehelikopterbaserne Siden 2014 har der døgnet rundt været fire akutlægehelikoptere på vagt over Danmark. De hører til på hver deres base i Skive, Billund, Ringsted og altså snart ved V. Hjermitslev. Baserne er strategisk placeret for at sikre den bedste dækning i de dele af landet, hvor der er langt til de specialiserede behandlingssteder. Det kan for eksempel være til traumecentre og hospitaler, der foretager akutte ballonudvidelser i forbindelse med blodprop i hjertet eller brandsårsafdelinger. HEMS - Helicopter Emergency Medical Service Den fjerde helikopter gik i drift 2. januar 2019 og flyver fra en midlertidig placering i Aalborg Lufthavn, indtil der er etableret en permanent base ved Saltum nord for Vester Hjermitslev. Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordnings drift drives af de fem regioner i fællesskab, og er et tværregionalt beredskab. Kilde: Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning VIS MERE

En af Jammerbugt Kommunes byrådspolitikere bor selv i det område, som Rambøll har valgt til basen, og Torben Sørensen (V) sagde i maj, da placeringen blev offentliggjort, at han vil gerne afgive jord til projektet, da placeringen er god.

- Det er her, der er bedst dækning for hele området. Det ligger også højt, og det er fladt. Vi fik også af vide på mødet, at det passede godt med vindretningen, sagde Torben Sørensen dengang.

Nogenlunde sådan her kommer basen til at se ud ved V. Hjermitslev. Den vil dog ligge et godt stykke inde på en mark. Her basen i Ringsted. Foto: Anna Marin

12. december skal kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune taget stilling til den nye lokalplan og kommuneplantillægget, og så forventes det, at projektet sendes i høring i otte uger.

Kommunen afholder i forbindelse med den offentlige høring et borgermøde i "Lunden" i V. Hjermitslev onsdag den 5. februar 2020 fra kl. 19-21.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.