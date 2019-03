Der er bestemt noget at tænke over for beskæftigelsesudvalgets formand, Morten Klessen (S). Jammerbugt Kommune har en udfordring i, at de mest ressourcestærke unge flytter væk - mens man omvendt ”importerer” en relativt stor gruppe, der er på passive forsørgelser som uddannelseshjælp, dagpenge og sygedagpenge. Arkivfoto: Claus Søndberg