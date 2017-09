Jelved: Der bliver brug for De Radikale igen

De Radikales tidligere leder og mangeårige minister Marianne Jelved fejrer fredag sit 30 års jubilæum i Folketinget. Hun roser de tidligere statsministre Poul Schlüter (K), Poul Nyrup (S), Lars Løkke Rasmussen (V) og Helle Thorning-Schmidt (S) for at have modet til at indgå de store aftaler som skat, pension og arbejdsmarkedet med De Radikale, som har skabt høj beskæftigelse og velstand i Danmark. Foto: Scanpix/Thomas Lekfeldt