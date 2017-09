Kig din teenager over skulderen, når YouTube kører over skærmen. Der er helt sikkert noget at blive klogere på.

- For at slå igennem skal man være en interessant personlighed, men man skal også have noget på hjerte, og mange af dem er virkelig gode til at dele tanker og erfaringer, som andre kan bruge til noget, siger medieforsker Stine Liv Johansen om de unge youtubere. Her ses (øverst fra venstre) Astrid Olsen, Rasmus Brohave, Alexander Husum og Julia Sofia, der er nomineret til Årets Bedste på YouTube. Foto: YouTube