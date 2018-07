Knas om radiomast: De elsker deres lokalradio - men siger nej til 17 meter mast

Fredningsnævnet har givet Radio Limfjord tilladelse til at sætte ny sendemast med en samlet højde på 17 meter op på Salgjerhøj, hvor der nu står et luftmeldetårn. Området er ellers fredet. Lokale frygter, at sendemasten vil skæmme udsigten fra naturområdet, som hvert år besøges af mange turister - Fredningsnævnet vurderer, at generne er mindre end med den nuværende løsning. Foto: Bo Lehm