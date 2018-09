Odinsgård er opført i 2001 og består af 11 lejligheder. I øjeblikket er kun de fem lejet ud. Beboerne får den samme hjælp som ældre i egen bolig. - Men hjælpen er nok alligevel lidt bedre her. Når der kommer personale i huset, hjælper de gerne lige med at dække bord eller lave kaffe, fortæller formand for Odinsgårds støtteforening, Hanne Simonsen.