Morsø Naturklub og Thy-Mors Fritidsfiskerforening inviterede til Mærk Fjorden. Her kunne børn, forældre og bedsteforældre hjælpe med at udsætte over 20.000 skrubber. Moderfiskene til de mange skrubber er fanget i Limfjorden, så fiskenens genstamme passer til livet i fjorden. HENRIK LOUIS