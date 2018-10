Morten Brynildsen er mere eller mindre vokset op i Rold Skov og er nu vendt tilbage til egnen og har uddannet sig til guide med speciale i skovens historie. Han synes, det er en skam, at mange bare okser igennem skoven, som om den var en kulisse. De går glip af meget. Her er han ved at fordybe sig i at undersøge en brunstokket rørhat, som blåner, når han skærer den igennem. Foto: Lars Pauli