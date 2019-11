Frederikshavn Havn: Efter 213 år er havnen stor nok

HISTORIE: Hans Munk Pedersen: ”Frederikshavn Havn 1806-2018”

Nøjagtigt i disse uger for 213 år siden blev de første spadestik taget til Frederikshavn Havn, en anlægsvej fra Sæbyvej til Donners Rev. Så lang tid skulle der gå, inden havnen i de lokale øjne var stor nok.

I en flot, grundig, godt fortalt og rigt illustreret bog udruller museumsinspektør på Kystmuseet Hans Munk Pedersen den lange og ofte dramatiske historie fra beskeden anløbsplads til en af Danmarks største havne.

Her er natur og befolkning, fiskeriet, skibsbyggeriet, motorfabrikkerne, flåden, færgefarten, krigstider og gode tider beskrevet.

Frederikshavn 1837. Til højre for Krudttårnet byens første havnebassin fra 1806. Foto: Kystmuseet

Den seneste udvidelse, der bliver færdig i år, har over to etaper givet havnen én kilometer mere kaj, 50 hektar nyt bagland og 14 meter vanddybde. Nu strammer skjorten ikke længere om halsen, som forfatteren udtrykker det i det afsluttende kapitel.

Og på dette sted gør historikeren så at sige byens og havnens sag til sin egen: ”I dag kan vi se, at beslutningen om at købe havnen var den rigtige, og vi kan se, at beslutningen om at udvide havnen var den rigtige.”

En kende bemærkelsesværdigt, kan man mene, men fremstillingen af hele det historiske forløb giver belæg for konklusionen.

Frederikshavn Havn har fra start været en statslig havn, og det har gjort beslutningsvejene tunge og tøvende og bremset dynamikken. Udvidelse har været et permanent anliggende med mange interessante ideer, f.eks. havn på Hirsholmene og dæmning til land.

21. november 2015: Tårnhøje stålkonstruktioner fra offshoreindustrien fylder op i havnen. Den ny aktivitet kræver plads og en udvidelse går snart i gang. Foto: Hans Munk Pedersen

Statslige myndigheder bryder sig dog ikke om at miste fodfæstet, selv ikke for en stund.

”Men ikke at turde, er at miste det for bestandigt”, som kronprins Frederik – med reference til Søren Kierkegaard – udtrykte det ved indvielsen af udvidelsens første etape sidste efterår.

Frederikhavn Kommune købte havnen i 2000 til en pris, der efter hårde forhandlinger var kommet ”ned” på 295 millioner kroner. Den første lød på 840 millioner, for havnen var et guldæg for staten.

Og så viste man lokalt altså modet: Lånte 600 millioner kroner til den storstilede udvidelse. Den kommunale ejer havde en frihed til investeringer, staten ikke havde: Man kunne se bort fra anklager fra private havne om urimelig konkurrence.

Og man analyserede situationen: Den engang så store værftsindustri var stærkt på retur med Ørskovs lukning af sin nybygningsafdeling, færgefartens omfang faldt med en tredjedel efter Color Lines flytning til Hirtshals, og fiskeriet var væk.

Men beliggenheden ved en hovedvej for skibsfarten rummede muligheder, der kun lod sig udnytte, hvis havnen fik mere plads og fremfor alt større dybde: service for Nordsøens olie- og gasindustri og genvindingsindustrien.

Satsningen tegner til at gå godt.

Hans Munk Pedersen tilskriver det ”90 procent hårdt arbejde og 10 procent held”, det sidste især i form af kontrakten med den amerikanske genvindingskoncern M.A.R.S. Hans beskrivelse af årene fra 2000 til nu giver et spændende indblik i en stor nordjysk erhvervshistorie, og det kommer læserne til glæde, at forfatteren tydeligvis har kendt de centrale aktører.

At der ligger en havn i Frederikshavn, er ikke mærkeligt.

Farvandet har i århundreder været et af verdens mest befærdede, og selv hvis skibene nåede velbeholdne forbi Grenen, var de i risiko: storme, is, lumske strømme, øer, rev og grunde.

Der har været brug for at kunne komme i sikkerhed. Samtidig lå - og ligger - Fladstrand (fra 1818: Frederikshavn) strategisk godt for handelen på Norge og for beskyttelsen af både land og sø. Allerede i 1680’erne blev der anlagt fæstning her, Krudttårnet var en del heraf.

Bebyggelsen rundt om var kun en fiskerflække, men de søfarende handelsfolk foretrak Fladstrand, og kongen måtte erkende realiteterne og i 1681 flytte toldstedet fra Sæby. I 1682 anløb ”67 både, 71 skuder, 25 jagter, 6 galioter og 5 krejerter” Fladstrand.

Fladstrand 1754, 52 år før den første havn, men allerede da en meget benyttet anløbsplads. På landtangen ses Citadellet med Krudttårnet. Foto: Kystmuseet

Det var herfra Tordenskjold under Store Nordiske Krig 1700-1720 førte forsyningsskibe i konvoj til Norge. Der kunne ligge 100 skibe og vente på eskorte. Med tabet af Skåne, Halland og Blekinge var den gamle handelsrute fra København op langs svenskekysten blevet fjendeland.

Handel har her været siden tidlig tid; en sølvskat nedgravet ved Elling Å omkring år 990 og fundet i 2012, rummede både engelske, tyske og arabiske mønter.

Trods Fladstrands naturgivne fortrin var det dog ikke centralmagtens fortjeneste, at der kom havn her, men vedvarende pres og lobbyarbejde fra lokale kræfter.

I bogen kan vi for eksempel læse brevet fra den utrættelige købmand, speditør og senere havnefoged Franz Übersax til Admiralitets- og Commissariats-Kollegiet i 1790. Det er ansøgningen om tilladelse og penge til en havn samt opfordring til de søfarende, der anløber stedet, om at bidrage med finansieringen.

Endnu 16 år og mange henvendelser skulle der gå, inden den kongelige resolution om en havn kunne udstedes. Lige i tide til at arbejdet var i gang, inden Englandskrigen 1807-14 nødvendiggjorde en flådebase i Frederikshavn:

Hjemsted for Nørrejyske Roflotille, en flåde af små kanonbåde, bygget og udrustet i en fart til erstatning for den tabte danske orlogsflåde og bemandet med frygtløse søfolk, der i vindstille kunne udmanøvrere og uskadeliggøre de store engelske flådeskibe.

Men de unge karle har jo forstået risikoen.

Det var svært at skaffe folk, og premierløjtnant de Falsen klager i et brev til kongen over den kanonføde, han får stillet til rådighed: ”sammenrapset Skrab af halte, lamme og pukkelryggede Krøblinger sender de Herrer Generalkommisairer mig i stedet for duelige og øvede Folk…”

Citatet er en af mange perler fra de gamle kilder, der giver fremstillingen autenticitet og atmosfære.

Et bærende kildeskrift er Frederikshavns Avis, der er citeret ikke færre end 209 gange.

Der har tydeligvis gennem årene været journalister med både indsigt, gode kilder og gyldne fingre, som har haft ansvaret for havnestoffet, og det gør bogen ekstra levende.

Bogens forside Foto: Kystmuseet

Hans Pedersen: ”Frederikshavn Havn 1806-2018”

304 sider, rigt illustreret, 340 kroner

Kystmuseets Forlag.