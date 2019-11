Hartvig var rastløs og bitter: I Aalborg vendte han op og ned på sin karriere

AALBORG:Hver morgen tager Hartvig Hansen sin kaffe og går ind i sit atelier i lejligheden i Aalborg vestby og maler. Tegneblokken er altid med ham, og han tegner hver eneste dag uanset hvad.

- Da jeg ikke tegnede dagligt, fik jeg stress i kroppen. Blev rastløs og bitter. Jeg har det bedre, når jeg maler. Jeg er et mere komplet menneske og mere social. Jeg kommer ud med noget, så jeg kan slappe bedre af bagefter.

Den faste daglige dosis tegning kom efter, at han havde givet sig selv en udfordring: En ny tegning hver dag i 100 dage. Det blev til 200 dage - og til jul sidste år stoppede han med at tælle. Der havde han rundet 1000 tegninger.

Malerierne beder om Hartvig Hansens hjælp til at blive det, de gerne vil være. Foto: Peter Broen

Selvom han har tegnet i mange år, så er det først nu, at kunsten har førsteprioritet. Karrieren som skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter og producer er rykket i baggrunden og er blevet til bijob. Men hans filmiske baggrund kan ses i værkerne.

- Der er meget drama i det, jeg laver, og jeg skaber ofte en fortælling, siger den stille nordmand.

Men han har sluppet rollen som instruktør - den har maleriet overtaget.

- Mange har en idé, inden de går i gang. Det har jeg ikke. Jeg begynder, og så bestemmer maleriet, hvor det skal hen. Jeg skal sætte mit eget ego til side og give plads til det, maleriet har lyst til at være. Jo mindre jeg prøver at forme det, jo bedre bliver det.

Hartvig Hansen er oprindeligt fra Oslo i Norge, men er endt i Nordjylland pga kæresten. Foto: Peter Broen

I atelieret hænger papir over det hele med værker i forskellige stadier. Hartvig Hansen holder af papiret, fordi det giver flere muligheder end lærred. Han bruger gerne både blyant, farveblyant, pastel, tusch, akvarel og akrylmaling på det samme værk. Så hænger de der og holder mund i en periode, indtil nogle af dem beder om hjælp igen. Hjælp til at få de sidste streger eller til en ny drejning.

Derfor hænger og ligger værkerne over det hele - hvis et maleri ikke tydeligt fortæller, hvad det har brug for, lader han det være.

- Det virker nærmest shamanistisk. At jeg er et medium for maleriet. Jeg tænker ikke så meget, mens jeg maler, men prøver bare at lade det komme til mig intuitivt - så kan jeg bagefter selv blive overrasket over, hvad der er sket. Jeg er underholdt ved at male og kan grine, mens jeg undrer mig over, hvor det mon kom fra.

Hartvig Hansen tænker over sine ord, inden de kommer ud af munden på ham. Det kræver omtanke at beskrive det, kroppen gør automatisk og ubevidst.

Finder sin stil

Lige nu er der mange af malerierne, der har bedt om at blive gjort færdige, selvom de har ligget i flere år. Det hele begynder at samle sig.

- Som kunstner har man brug for at finde sit eget sprog. Jeg har prøvet mange stilarter og tekniske udtryk af, men nu samler det sig, så værkerne befinder sig på samme planet.

De finurlige figurer dukker op - og de her ville males på låget af en flamingokasse. Foto: Peter Broen

Det har taget lang tid for Hartvig Hansen at finde sin stil - det var først for et år siden, han begyndte at mærke, at noget af det rigtige dukkede op. Før blev værkerne for kedelige, når han tænkte på komposition, analyserede og observerede.

- Det stak i for mange retninger, og så skal man ikke spilde hverken sin egen eller galleriernes tid. Nu er sproget blevet mere elastisk, så det både er grotesk, dramatisk og humoristisk.

- Når nogle ser et billede griner de, andre synes, at det er skummelt. Maleriet er på kanten til at bestemme sig for noget, for underbevidstheden har taget over og givet plads til både noget dystert og finurligt surrealistisk.

Hartvig Hansen lægger sidste ånd på maleriet, men hvad skal titlen være? Foto: Peter Broen

Hartvig sidder foran et maleri, hvor mange mennesker synes at være på vej væk fra centrum af billedet. Det får lidt streger med kul og tusch, men så må han gribe sig selv i ikke at fortsætte. Spontaniteten og det rå fra skitsen kan hurtigt forsvinde og blive pussenusset. Værket har endnu ikke en titel og han spørger NORDJYSKEs skribent og fotograf, hvad vi oplever. Ord som chok, overraskelse, flugt og terror ved Boston Maraton dukker op, før han ender med titlen: "Escape society" - flugt fra samfundet.

Han sætter sin signatur.

- Nogle har jeg arbejdet på i flere år, andre har ikke haft brug for hjælp i lang tid, men mange af malerierne bliver lige nu færdig på samme tid. Så nu er det ikke kun en tegning om dagen, der bliver færdig, men også malerier.