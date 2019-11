Skal der brætspil under juletræet? Her er to gode og ét rigtig godt familiespil

Der er noget helt særligt ved at spille brætspil sammen som familie. Det er hygge og samvær på højeste niveau. Men der er ikke grund til at sidde og bøvle med halvdårlige spil, når der findes på mange glimrende på markedet. NORDJYSKE har testet, så du kan nøjes med at købe det, de bedste og sjoveste.

I denne omgang er det tre spil, hvor man bygger og arbejder med mønstre: "Planet", "City Blox" og "Copenhagen"

Nyhavns-tetris uden dyre fadøl

"Copenhagen" har et lækkert design, og som det ses på æsken, er der andre der kan lide spillet. Foto: Lars Pauli

FAMILIESPIL: Copenhagen





"Det ser vildt flot ud", var den første kommentar fra den 13-årige, som havde travlt med at studere bagsiden af spillepladerne - og det er et indbydende design, inspireret af Nyhavns farverige facader, der præger "Copenhagen". Det viser sig også at være både sjovt og udfordrende for hele familien og et spil, vi vender tilbage til.

Ideen er, at man med brikker i forskellige former skal bygge facaden op på et hus, hvor det gælder om at færdiggøre rækker eller kolonner på huset uden huller - og bedst hvis der udelukkende er vinduer. Der er også særligt gode placeringer, der giver ekstra point eller fordele. Brikkerne fungerer ligesom i Tetris eller Patchwork, men som spillet udvikler sig, er det ikke sikkert, at der er brikker tilbage, som lige ville passe ind. Det sætter hjernen i gang med at regne ud, hvordan man kan kombinere brikkerne mest optimalt.

Man skal trække to kort ved siden af hinanden, der afgør hvilke brikker man må vælge fra bunken. Fire røde kort giver fx. adgang til at få fat i en stor facadebrik - hvis man da kan få dem samlet. Kan man få vinduer i en hel kolonne eller række giver det ekstra point, men rammer man et af våbenskjoldene, får man ekstra fordele. Foto: Lars Pauli

Man spiller til den første når 12 point, eller når havfrue-kortet bliver spillet - i så fald stopper spillet og den, der har flest point vinder. Her er den eneste tvivl og usikkerhed i spillet, for reglerne kan forstås på to måder, som ændrer spillet væsentligt. Ellers er reglerne nemme at gå til og efter det sædvanlige første usikre spil, er der gang i byggeriet.

"Copenhagen" er lidt som en ketchupflaske. Begyndelsen af hvert spil går lidt langsomt, men pludselig vælter pointene ind og spillet er slut - det kan gøre det overraskende, hvem der går hen og vinder - også for vinderen selv (som var undertegnede flere gange, men det påvirker selvfølgelig ikke vurderingen...).

Det handler nemlig ikke kun om at kunne kombinere geometriske former. Der er også en række strategiske valg, som kan gavne en selv eller drille medspillerne - hvis man kan overskue deres byggeri også. Antallet af variationer og strategiske valg er passende til, at spillet både er til at overskue men også bliver ved med at udfordre. Det øger holdbarheden.

Spillet er sat til fra otte år, men de yngste i den målgruppe vil have svært ved at vinde over de voksne, for selvom at der er en grad af tilfældighed, så er det ikke nok til at gøre det jævnbyrdigt. Det gør tilgengæld spillet sjovere for en anelse ældre børn og deres voksne.

Copenhagen sniger sig op på fem stjerner, for her er underholdning til mange spil for familien, udført i en god kvalitet. Skal man fuldende Nyhavns-stemningen kan man åbne en øl og lægge 70 kr. i husholdningskassen.

Copenhagen

Alder: Fra 8 år

Antal deltagere: 2-4

Spilletid: 20-40 min

Set til 280 kr.

Udgiver: Queen Games / Spilbræt.dk

Anmelder: Britt Kristensen

Byg den bedste planet

Den magnetiske planet-terning og kort Foto: Blue Orange

FAMLIESPIL: Planet





Planet er et familiespil for 2-4 spillere som tager ca. 30 minutter at spille. Hver spiller starter med en tom terning med 12 sider, som skal forestille ens planet. I løbet at spillet vælger man forskellige magnetiske brikker med landskaber på, som man sætter på sin ”planet terning” så forskellige landskaber kommer til live.

I hver runde vælger man en ny brik til ens planet, samt konkurrerer med de andre spillere om at tiltrække dyr til sin planet. Dyrene vælger den spiller, som bedst understøtter det eller de landskaber dyret vil have. Dette betyder, at man både kan fokusere på de dyr som er lige for, eller tænke lidt mere langsigtet for at tiltrække flere dyr i en senere runde.

Dyrekort fra spillet "Planet". Stenene følger ikke med spillet. Foto Blue Orange

Jeg kan godt lide at der både er et intellektuelt element og et fysisk/praktisk element i dette spil. Det er sjovt at se, hvordan alle deltagere ret hurtigt begynder at sidde og vende og dreje deres planet for at regne ud, hvilke landskabsbrikker, der vil kunne tiltrække flest dyr, og hvordan disse brikker passer sammen med de andre brikker, man allerede har på sin planet.

Dette spil er meget langtidsholdbar, da der er mange flere dyr at vælge imellem end man bruger i et enkelt spil, så hver gang man spiller Planet, vil man ende med en anderledes planet med en bunke forskellige dyr.

Planet æsken Foto: Blue Orange

Jeg er også stor fan af, at man ikke er helt sikker på, hvem vinderen er, før sidste runde er spillet færdig og pointene talt op. Jeg kan nemlig ikke fordrage spil som Matador og Risk, hvor alle kan se hvem der vinder, længe før spillet er ovre, men man er tvunget til gøre det færdigt uden nogen som helst spænding.

Planet er meget nemt at lære, og der er en vist tilfredsstillelse ved at se ens planet komme til live og se bunken af dyrekort vokse foran. Jeg tror, at vores familie vil få glæde af dette spil de næste mange år.

Planet

Alder: Fra 8 år

Antal deltagere: 2-4

Spilletid: 30-45 min

Set til 230 kr.

Udgiver: Blue Orange / Spilbræt.dk

Anmelder: Brian Holmberg

Hvad fatter gør er ikke altid rigtigt

Foto af spil til spilanmeldelse. Foto: Lars Pauli

FAMILIESPIL: City Blox





Nogle spil vil man bare rigtigt gerne holde af ... sådan ubetinget. Dels fordi ideen virker helt rigtig, og fordi indpakningen, farverne og kvaliteten sidder lige i skabet.

City Blox rammer plet på alle de parametre, og derfor ville jeg bare så forfærdeligt gerne elske det ubetinget!

Kort fortalt handler det om, at spillerne skal få bygget en skole, et supermarked og et hus ved hjælp af lego-lignende klodser. Det skal så passe til det landskabskort, du har fået. Så langt så godt. Det er sjovt, for det sætter virkeligt dine "øjemålsevner" på prøve. Når en af dine modstandere stolt har opført et hus for så til sidst at finde ud, af de har placeret "annekset" helt forkert på grunden, så får du sådan en varm fornemmelse i kroppen som en god nabokrig kan give. Hvis du selv gør det til gengæld, så er du parat til at stikke en skelpæl i øjet.

Men der er altså noget i spillets gang, som er et af spillets klare svagheder. Tempoet og fordelingen af brikker skaber et lidt ensformig gameplay. Spillerne skiftes til at finde klodser frem som kan bruges i en tur. Ganske ofte forsøger du at finde en god klods til dig selv og en dårlig til andre. Det er som sådan også fint nok, men det fortsætter sådan uden betydelig variation.

City Blox. Foto: Lars Pauli

Der er et strategisk element som aldrig helt bliver forløst, og for mig er synderen måske mest af alt grad eventkortene. For når du har færdiggjort et af byggerierne, skal du trække et kort, der på mange måder er udslagsgivende for, om du vinder spillet. Igen en rigtig sjov ide - det er godt tænkt - men det bliver lidt fladt, for glæden ved at vinde, når tilfældigheder skal afgøre det til sidst ... jamen den er der bare ikke rigtig.

Spillet har dog indbygget en mekanisme, så du selv har mulighed for at tilpasse oplevelsen til både alder og evner. Kortene har forskellige sværhedsgrader, så børn (vel helt ned til fem år) kan være med. Det kan også skubbes den anden vej, så spillerne ud over at ramme rigtigt i grundplan, også skal bygge, hus, skole eller supermarked i højden. Det er en super god og ganske simpel måde at forlænge spillets levetid på.

Set i et børneudviklingsperspektiv er der heller ingen tvivl om at det styrker børnenes visuelle sans ... sådan må det hedde. Det danskproducerede City Blox indeholder altså alle de elementer, der skal til for at skabe et perfekt spil, men der er skår i glæden, og derfor er kærligheden ikke ubetinget. Men derfor kan man jo godt få sig et langt og hyggeligt ægteskab alligevel.

City Blox

Alder: Fra 6 år

Antal deltagere: 2-4

Spilletid: 15-20 min

Set til 179,95 kr.

Udgiver: Jacob's Brick Games / Spilbræt.dk

Anmelder: Morten Appel