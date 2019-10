Giv et monster dens personlighed, gå derefter en tur og se hvilket monster, du har været med til at skabe. Er den bange for sko eller elsker den dufte...

Bliv abonnent på nordjyske.dk - helt uden binding! Prøv 30 dage gratis Herefter kt. 99 -/måned.

Prøv gratis i 30 dage Har du allerede købt adgang?

Log ind Om NORDJYSKE Plus