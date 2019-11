Vildt: Gå rundt i verdens største glas-sky 30 meter over jorden

Ved gavlen på den tidligere spritfabrik står en høj skorsten. Symbolet på den by Aalborg var engang. En by med rygende skorstene. Om aftenen kunne man se de røde lys i toppen af de højeste, der til stadighed mindede om, at byen i høj grad var født ud af industri.

Skorstene sendte røg og damp ud og dannede flygtige skyer. Nogle tunge og grå der knapt kunne lette, andre luftige, hvide.

Nu er der langt færre, og den ved Spritfabrikken har ikke sendt røgsignaler ud i årevis. Men om tre år er der atter en stor sky ved skorstenen. Denne gang i glas. Kunstværket "Cloud City Aalborg" bliver verdens største glasskulptur med sine 30 meter i højden og form af en cumulussky.

Til den tid kan man allerede på afstand se dele af glasskyen kigge op over taget af Artcenter Spritten med farver, der changerer som overfladen i sæbebobler - regnbuefarver, der både kan være uigennemsigtige flader af farve, gennemsigtige eller reflekterende afhængig af lys og baggrund. Fra Nørresundby og kulturbroen er der frit udsyn til skyen.

En af de tidlige modeller af værket, men forrest kan man se sæbeboble-virkningen som glasset har. Arkivfoto: Claus Søndberg.

I gavlen til Artcenter Spritten går man op af trapper, mens man kan se ud på værket hele vejen op til taget. Her træder man ind i glaskuber, der hænger 30 meter over jorden. Man kan nyde udsigten, gå rundt i værket ligesom luftstrømmene bevæger sig i en cumulussky - eller være lammet af rædsel over højden.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan folk interagerer med skulpturen. Den er en skal, hvor der kan ske mere. Der kan være et romantisk stævnemøde i én kube, mens andre områder er stejle som et bjerg, så kun edderkopper kan kravle derop, siger kunstneren Tomás Sarenseno.

Tomás Saraceno viser, hvordan han skal arbejde med farven på glasset længe endnu, for at det får den rette virkning lige præcist der, hvor skulpturen skal stå. Foto: Claus Søndberg

Større end i New York

Metropolitan Museum of Art i New York havde en af Saracenos Cloud City-værker udstillet på taget med 16 moduler. Det besøgte ejendomsudvikler og kunstsamler Martin Nielsen, der er idémageren bag hele området "Spritten". Han forelskede sig i tanken om, at Saraceno skulle levere et værk til Aalborg, da han så, hvordan skyen på taget blev brugt af både børn og voksne, som bevægede sig rundt mellem kuberne.

Det var ekstremt elitært og selvforklarende på én gang. Når man så, hvad det gjorde ved folk..., tænker han tilbage, og synes at blandingen ville være helt rigtig til Aalborg.

Den otte meter høje skulptur i New York stod kun på taget i nogle måneder. "Cloud City Aalborg" skal blive stående, bliver mange gange større med sine 68 kuber og skal modstå langtidspåvirkninger fra vejr, mennesker og dyr. En helt anden opgave.

- Saraceno har aldrig lavet et permanent værk, så det udfordrede og provokerede ham, siger Martin Nielsen, der måtte bearbejde kunstneren i trekvart år, før han lod sig overtale af den ivrige aalborgenser. For hvorfor skulle en anerkendt kunstner bruge tid på en lille by, når han kunne levere til verdens storbyer. Martin Nielsens mantra er: Stor by, lille værk. Lille by, stort værk.

Trappetårnet inden i Artcenter Spritten leder op til Cloud City, så man kan træde ind i glasskulpturen.

Skal indtages af mennesker og dyr

"Spritten" bliver i høj grad defineret af "Cloud City Aalborg" og Saranceno har da også siddet med i dommerkomiteen for, hvilket arkitektforslag, der skulle vinde konkurrencen om at designe Artcenteret. Kunst, arkitektur og funktionalitet hænger tæt sammen, og Tomás Sarenceno er optaget af, at hvordan værket virker sammen med borgerne i byen og de gæster, der kommer forbi.

- Det er interessant, hvordan Aalborg kommer til at bruge det, og hvordan man lever med det. Det skal ikke kun være smukt, men inkludere livet og reflektere de aktiviteter, der sker.

Saracenos kunst handler i høj grad om, hvordan mennesker, dyr og naturkræfter arbejder med værket. I 2010 lagde han en stor membran ud mellem spærene 12 meter over marmorgulvet hos Kunsten i Aalborg. Her kunne gæsterne træde ud på den gennemsigtige plast, mens andre mindre modige, kunne se på nede fra gulvet. Den måde gæsterne brugte værket var helt afgørende for at give værket mening.

Han har også arbejdet med at få dragelignende konstruktioner til at lette ved hjælp af solens magt, og har studeret edderkoppers spin. Værkerne møder sine omgivelser, og det skal "Cloud City Aalborg" også - om det så er fugle, der flytter ind, fjorden der spejler sig eller børn der kravler rundt i det.

4 I efteråret 2010 udstillede Saraceno på Kunsten i Aalborg. En kæmpe gennemsigtig luftpude 12 meter over marmorgulvet, som man som gæst måtte bevæge sig på eller se på nede fra jorden. Et værk, der først rigtig lever, når mennesker bruger det. Arkivfoto

Sprittåger, røg og skyer

Der er en god grund til, at Aalborg med de rygende skorstene skal have en sky, mener Tomás Saraceno.

- Skyer forsvinder på grund af den CO2, vi sender ud i atmosfæren. Cloud City skal minde os om de skyer, vi skaber og sender ud, og som fortrænger naturens skyer, der styrer og regulerer temperaturen på jorden. Aalborg var kendt som byen med industrielle skyer, men hvilke skyer kan vi forestille os i dag?

- "Cloud City" skal være et sted, hvor man kan stå mellem himmel og jord og betragte fjorden og himlen, mens man reflekterer. Vi kan relatere til vores frygt, om det så er frygten for højder eller frygten for, hvor langt vi tør gå på jorden.

Tomás Saranceno Foto: Claus Søndberg

Tomás Sarenceno er ikke typen, der bare vil have samfundet, som det var engang. Han arbejder med "responsability". Ordet "ansvarlighed" består også af ordene "respond" og "ability" Evnen til at respondere, at gøre noget. Handle.

Derfor har han det heller ikke godt med at flyve fra værkstedet i Berlin til Aalborg. Denne gang blev han hentet ved flyet i en elbil, en lille forandring fra den benzinbil sidst, men et forsøg fra hans side på at handle og ændre vaner. Ikke stoppe udviklingen, men tænke anderledes.

- Hvis kunstinteresserede flyver til Aalborg for at se værket, skal værket måske også give dem en mulighed for at donere penge til at udligne CO2 regnskabet, så der kan blive plantet mere skov, forklarer han.

Det er lidt usikkert, om værket skal være oplyst om aftenen. Saraceno arbejder med, at værket måske skal opsamle energi om dagen, som den kan bruge på lys om aftenen. Hvis solen ikke har skinnet så meget, vil det også kunne ses på skulpturen. Ideerne arbejder stadig hos den argentinske kunstner.

"Cloud City Aalborg" hæfter sig til bygningen Foto: Claus Søndberg

Hvilket ingeniørfirma, der skal beregne og bygge modulerne er endnu ikke afgjort. Det handler nemlig ikke kun om, at udføre opgaven, så den overholder alle regler og syner rigtig, men også om at vælge det firma, der gør det rigtige. Har ligestilling mellem mænd og kvinder fx.

- Vi skal også stile efter at opnå mental og sociologisk bæredygtighed, siger han og ser begejstret rundt i KaffeFair, der er en socialøkonomisk cafe lige overfor det kommende "Spritten".

En prøveopstilling giver et indtryk af, hvor store kuberne bliver. Metalskelettet kan allerede ses, der hvor Cloud City skal bygges. Foto: Britt Kristensen

Had-kærlighedsforhold

Martin Nielsen har været i tæt kontakt med Tomás Saraceno i forløbet og har besøgt ham i studiet i Berlin.

- Det har været alt andet end let at arbejde med Tomás, driller Martin Nielsen

- Men jeg har på intet tidspunkt overvejet, at det skulle være en anden kunstner!

- Der er en god energi, som et had-kærlighedsforhold, når Martin bliver ved med at udfordre mig, siger Tomás Saraceno om de tos samarbejde.

Martin Nielsen skulle inden skaffe 100 millioner kroner til at realisere "Cloud City Aalborg".

Martin Nielsen Foto: Claus Søndberg

- Det var angstprovokerende, om jeg kunne fonde det. Det var måske også kun mig, der reelt troede på det, siger Martin Nielsen. Men pengene skulle skaffes, for han ville kun udføre projektet, hvis det blev tænkt stort.

Rigtig stort.

Men det lykkedes på godt et år at få det finansieret med donationer fra Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfondet, Spar Nord Fonden, Entreprenør A. Enggaard, Augustinus Fonden, Salling Fondene og Wagner Ejendom.

Værket og Artcenter Spritten forventes at stå klar i slutningen af 2021.