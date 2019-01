Kulturråd i Mariagerfjord har mistet modet: Bestyrelse går af efter sparerunde

Fra i år bliver Kulturelt Samråds eneste opgave uddelingen af Mariagerfjord Kommunes årlige kulturpris. Rådet har stået for at vælge vinderen blandt de indstillede kandidater og for at arrangere prisfesten. I 2017 kunne samrådets formand Lisbeth Andersen overrække kulturprisen til Svend Nielsen fra Kunstetagerne. Arkivfoto: Michael Koch