Kvinde blev forført af en kamæleon

En scene i filmen er optaget på Skodsborg Kurhotel, hvor Casper tog Amanda med hen en nytårsaften. Her narrede han alt personale på stedet til at tro, at hans farfar var ejeren af det ekstravagante hotel i Nordsjælland, hvorefter han holdt kæmpe fest for alle gæsterne og smuttede fra regningen. Skodsborg har senere anmeldt Casper for bedrageri, og til at begynde med faktisk også Amanda, da de ikke var klar over, at hun også var ført bag lyset.