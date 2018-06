- Som psoriasispatient er jeg taknemmelig for, at der findes klimabehandling i Danmark. Jeg har på tredje år fået lindring og et 100 procent godt resultat hos Læsø Kur. Fået det fysisk og psykisk bedre på de 28 dage, behandlingen varer, sagde Kirsten Strand fra Risskov i en tale til medarbejderne ved Læsø Kurs 10 års jubilæum. Foto: Kirsten Østergaard