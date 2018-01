Lighusene var fyldt da "Alle epidemiers moder" ramte hver tredje på kloden

En tredjedel af jordens befolkning blev smittet. 14.000 danskere døde, mens op mod 100 millioner mennesker bukkede under for Den Spanske Syge, pandemien, der begyndte i disse dage for 100 år siden. I modsætning til gængs influenza slog denne de unge og de stærke ihjel, så gennemsnitsalderen i USA det år faldt med 12 år. Foto: New York Public Library/Ritzau Scanpix