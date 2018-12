For mennesker er det vigtigt at høre til, og kender du først duften af en karklud, kaffemaskinens brugsanvisning eller det genstridige tyggegummi under 4. bænk, så hører du til på en anden måde, end hvis du ikke føler, der er brug for det, du kan bidrage med, siger Line Bøgelund Nielsen, formand for Aalborg katolske kirkes menighedsråd.