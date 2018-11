Finn Langballe overrækker et værk af Anette Falk Lund, Feggesund, til Claus Hoxer. Det er sammen med et diplom en del af Hannæs-Nordthy Prisen 2018 - og både diplom og billede skal hænges op i købmandsbutikken, hvis eksistens er et direkte resultat af Østerild Erhvervs Invests indsats.