Kennet Bøgehøj, leder af Spillestedet Thy, er en af initiativtagerne bag det nye koncertprojekt ”Live og lokalt”. Da han blev præsenteret som ny leder på Spillestedet Thy i 2017 (billedet), lovede han, at han ville arbejde for mere og bredere kultur på spillestedet, samt for at få vækstlaget med. Foto: Peter Mørk