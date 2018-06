Frederikshavns borgmester, Birgit S. Hansen, takkede afdelingsleder Henrik Rasmussen fra entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S for stor seriøsitet, faglighed og hjælp med første etape af havneudvidelsen, der fredag eftermiddag blev fejret med en reception i bragende solskinsvejr yderst på den nye havnemole.