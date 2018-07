Ofte skal der kun et løft af en finger eller et let tryk til, før hesten adlyder, hvilket Maja Lindgaard viser her med hesten Prins fra Toosholm, som hun netop er begyndt at træne op - han har ikke været brugt, siden han blev tilredet sidste år. Maja Lindgaard har for nyligt bestået C-træner eksamen med den bedste karakter, der nogensinde er givet i Dansk Islandshesteforening.