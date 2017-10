Mangel på sundhedsplejersker truer små børns opvækst

Sundhedsplejerske i Jammerbugt Kommune Benedicte Engstrup (nummer to fra venstre) har været i faget i mange år og så gerne, at flere fik lov til at tage samme uddannelse, så der bliver kompetente hænder nok til nordjyske småbørnsfamilier også fremover. Her er vi til Baby Café i Aabybro. Foto: Lars Pauli