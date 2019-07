Bunkeren på hjørnet af Fårtoftvej og Lindevej lå oprindelig langt væk fra alt på en 10.000 kvadratmeter stor grund. Nu ligger den midt i et parcelhusområde - måske på lånt tid, for ejeren, Jan Ulnits har overvejet at rive den ned, men den beslutning bliver det sandsynligvis op til en ny ejer at træffe.