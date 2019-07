12.000 valgplakater kvast i Mariager: Nu kan de genanvendes

MARIAGER: De er spild af ressourcer, og de slider på miljøet.

Sådan lyder nogle af argumenterne bag et borgerforslag om helt at forbyde valgplakater, som 559 borgere indtil videre har skrevet under på.

Men flere af plakaterne i lygtepælene kan faktisk genanvendes.

- Så længe de kun er lavet af ren PP-plast. Det er lige så godt materiale s...