Astrup Kirke revner: Nu sættes en omfattende renovering i gang

Astrup Kirkes hvælvinger slår revner og gennemgår derfor i denne uge første fase af en større renovering.

- Det er den mest omfattende renovering i min tid, siger menighedsrådets formand, Rita Rydborg, der har været med i over 18 år.

Revnerne stammer fra en gammel skade, der er opstået igen. Efter den næste renovering, burde det ikke kunne ske igen. Foto: Claus Søndberg

Revnerne er opstået, efter en gammel skade er brudt op igen. Nu har man i menighedsrådet besluttet sig for at fikse skaden én gang for alle. Dette kræver dog en større istandsættelse, som deles op i to faser. I denne uge startede specialfirmaet Dansk Kirkestabilisering på første fase.

- Revnerne er kommet, fordi ydervæggene har forskubbet sig. I første fase laver Dansk Kirkestabilisering en stålkonstruktion på kirkens loft, de stabilisere altså tagværket i forhold til ydervæggene, så det ikke sker igen, forklarer arkitekt Ole Knudsen.

Der er ingen fare for, at kirken kollapser, forsikrer arkitekt Ole Knudsen. Foto: Claus Søndberg

Selvom revnerne er grimme at se på, og muligvis ser faretruende ud, skal borgerne ikke være bange for at få et kirketag i hovedet.

- Det er absolut ikke akut, men vi starter stabiliseringen nu for at undgå, at det skal gå hen at blive det. Lige nu er der ingen risiko for kollaps på hverken den ene eller anden måde, forsikrer arkitekt Ole Knudsen.

Kirken vil derfor være mulig at bruge, som under normale omstændigheder, og kirkegængerne i Astrup Kirke vil også stadig kunne komme til gudstjenester hen over julen. Hvis alt går godt, skulle første fase være færdig allerede på fredag.

Det bliver en anden sag, når fase to går i gang, som bliver den omfattende del af renovationen.

En ny fleksibel indretning

Anden fase drejer sig om den indvendige istandsættelse af kirkerummet, hvor revnerne bliver dækket til. Når det skal gøres, vil det ikke være muligt at bruge kirken imens, hvilket åbner op for endnu større planer.

- Når vi alligevel ikke kan bruge kirken i den tid, vil vi benytte lejligheden til at lave andre forandringer i kirkerummet. Vi vil gerne have en mere fleksibel indretning, så vi kan få mere plads, når vi for eksempel har arrangementer, der ikke er en almindelig gudstjeneste. Vi har blandt andet et ønske om at fjerne nogle af vores kirkebænke, siger Rita Rydborg.

Men den del af projektet kan der være lange udsigter til, da man ikke bare lige kan ændre på en gammel middelalderkirke uden først at involvere Nationalmuseet, som efterfølgende skal lave en grundig undersøgelse af kirken.

- Astrup Kirke er et stort stykke kulturarv, som vi skal værne om. Derfor er det vigtigt, at vi holder den vedlige, siger Ole Knudsen. Foto: Claus Søndberg

- Der er skrappe kriterier, når kirken er så bevaringsværdig, som den er. Men vi har faktisk allerede haft besøg af repræsentanter fra stiftet, provstiet og Nationalmuseet, som alle var positive over for ønsket, siger Rita Rydborg.

- Hvis det bliver godkendt, vil det være det største projekt, vi har haft i kirken. Men intet er besluttet endnu, og vi skal nok først regne med at få det igangsat tidligst næste år. Nationalmuseet har for meddelt os, at vi godt kan indstille os på ni måneders ventetid.