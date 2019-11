Ballade med uromager får bibliotek til at droppe selvbetjening uden for åbningstider

HOBRO:Efter nogle uheldige episoder med en bestemt person har Hobro Bibliotek på Store Torv sat midlertidig stopper for sit populære tiltag med selvbetjent åbent.

- Vi havde i sidste uge nogle episoder af urolig karakter. Det drejer sig om en person, der har en adfærd, så andre bliver utrygge, siger bibliotekschef Mette Secher Hede, Mariagerfjordbibliotekerne.

- Det skal være en god oplevelse for vores lånere at være på biblioteket, og vi har derfor valgt at lukke i en periode og se tiden an. Vi er rigtig kede af det, at det har været nødvendigt, understreger Mette Secher Hede.

Biblioteket har kendskab til fire episoder i selvbetjent tid, som alle skete i uge 46. I forbindelse med en af episoderne blev politiet kontaktet.

Bibliotekschef Mette Secher Hede siger, det skal være en god oplevelse for lånerne at være på biblioteket. Hun er ked af, at det har været nødvendigt at lukke - midlertidigt - for selvbetjent åbent.

Selvbetjent åbent giver lånerne mulighed for, via sygesikringsbeviset, at få adgang til Hobro Bibliotek efter almindelig åbningstid. Man indlæser sit kort, og hoveddøren åbner.

Dem, som ikke har lånerkort kan - hvis de er tilstrækkelig frække eller dristige - smutte med ind, når en anden lukker sig ind.

Ingen overfald

Mette Secher Hede understreger, at der ikke har været tale om overfald eller lignende. Hun kan kun sige så meget, at vedkommende opfører sig sådan, at andre bliver utrygge.

Adspurgt, om det drejer sig om den polske mand, som før har skabt postyr i i bybilledet i Hobro, svarer Mette Secher Hede at ja, det formoder hun.

- Jeg har ikke snakket med ham, men jeg går ud fra, det er ham. Han vil gerne ind i tørvejr og bruger biblioteket som en varmestue, siger Mette Secher Hede.

Ser tiden an

Det er også sket, at manden er kommet på Hobro Bibliotek i den almindelige åbningstid.

- Men da der jo er personale i den almindelige åbningstid, kan vi bedre håndtere urolige personer, siger hun.

Bibliotekschefen vil se tiden an og håber, det igen bliver muligt at åbne biblioteket for selvbetjening.

Mariagerfjord Bibliotekernes afdelinger i Mariager, Arden og Hadsund er ikke berørt af beslutningen om midlertidigt stop for selvbetjent åbent.

Ulovlige våben og utryghed

Åbningstiderne, hvor der er personale til stede, er uforandrede. Foto: Martin Damgård

Politiet anholdt manden mandag 4. november og sigtede ham for tre overtrædelser af våbenloven. I forvejen var han sigtet for flere tilfælde af utryghedsskabende adfærd.

Borgmester Mogens Jespersen (V) sagde til NORDJYSKE 14. november, at den polske mand var kendt af kommunen, og at han trængte til hjælp.

- Jeg kan ikke gøre mere, end hvad jeg gør. Det er op til politiet, om han skal til afhøring eller i psykiatrisk behandling, siger borgmesteren nu.