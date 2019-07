Fra kemilærer til ølbrygger: Mikkel fra Visborg satser alt på sit mikrobryggeri

Frem til 1976 havde Hadsund sit eget bryghus, der især blev kendt for sin hvidtøl. Nu bobler det igen i byen. Nærmere bestemt på Aalborgvej 56, hvor Mikkel Flott Krog Andersen i oktober slog dørene op til Hadsund Bryghus. Nu har han sagt sit lærerjob op for at brygge på fuld tid: - Det skal prøves. Hvis ikke det går, skal jeg nok finde noget andet arbejde. Jeg er ikke så kræsen. Bare det giver mening. Foto: Nicolas Cho Meier