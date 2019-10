Gasmuseum vil gribe fat i de unge: Nyt uderum med klatrevæg skal lokke dem indenfor

Øverst stående i liften er det Erik Sjørring Dahl fra Vikingleg og Jørgen Pontoppidan, bestyrelsesformand for Gasmuseet. I forreste række fra venstre er det Poul Søndberg, formand for Sparekassen Hobro Fonden, Steffen Ludvigsen, fillialdirektør i Nordea i Randers, Anne Odgaard Ritman,koordinator i Lag Himmerland, Vibeke Dahl, medindehaver af Vikingleg og Hanne Thomsen, direktør for Gasmuseet. Foto: Claus Søndberg