Jane Grøn og resten af bestyrelsen for Rytmus står selv for alt det praktisk forud for en koncert i Den Gamle Biograf i Mariager - lige fra scene- og stoleopsætning til billetsalg og natmad. Onsdag aften spillede Niels Hausgaard i salen for 265 publikummer. Koncerten var i øvrigt udsolgt på to minutter.