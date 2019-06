K-politiker hacket midt i valgkampen: - Det er da mega ubehageligt

- Det er da mega ubehageligt og irriterende at skulle bruge tid på efter en lang valgkamp. Jeg har haft specialister på, som har fået lukket ned for det hver gang, men det er som om, folk evner at komme tilbage, siger Jens-Henrik Kirk, der sidder i Mariagerfjord Byråd. Han opnåede ikke valg til Folketinget. Arkivfoto: Peter Broen