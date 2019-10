Kim Christiansen fra Á Porta raser over "unfair" konkurrence: - De ødelægger vores forretning

Kim Christiansen mener, det er tale om "unfair" konkurrence, hvis Fonden Hedehuset ender med at forpagte Café Saltbøssen. - Jeg har været hængt ud i nærmest alle medier, fordi jeg ikke har tegnet overenskomst. Det bliver interessant at se, om 3F vil tegne overenskomst med dem, siger Kim Christiansen, der har siddet i folketinget for Dansk Folkeparti men ikke blev genvalgt ved det seneste folketingsvalg. Arkivfoto: Claus Søndberg