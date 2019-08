Lastbiler og autocampere holder i vejen: 76-årige Carl fra Hadsund savner sin fjordudsigt

76-årige Carl Flohr havde først radioværksted på Strandvej 3. I 2000 fik han bygget et hus på grunden, som han boet i siden. Han synes, det er hyggeligt, at turister og lokale spiser deres madpakker på havnen - hvis bare, de ville bruge parkeringspladsen ved siden af, fremfor at parkere foran hans hæk. Foto: Nicolas Cho Meier