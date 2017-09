Ny lille landsby er skudt op

Ulrich Andersen er færdig med at indrette stuen i sin nye lejlighed på Kjeld H. Jensens Vej 2a i Hadsund. Nu mangler han bare soveværelset, hvor der stadig står flyttekasser. - Jeg har købt en ny seng, jeg skal have sat op. Jeg tror, Jysk er glade for os på Visborggaard! fortæller Ulrich Andersen.