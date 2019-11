Skarp kritik af kommune i sag om giftgrund: Mine medlemmer føler sig grin

HOBRO:Dansk Byggeri Nordjylland raser over, at Mariagerfjord Kommune har aflyst licitationen over børnehavebyggeriet på Solvej i Hobro - halvanden time før deadline.

Som omtalt i NORDJYSKE torsdag er det fund af giftstoffet arsen på byggegrunden, som får kommunen til at træde på bremsen.

Henrik Holm, formand for Dansk Byggeri Nordjylland siger, at hans medlemmer føler sig til grin. De havde frist til at byde senest 18. november kl. 14.

Samme dag kl. 12.29 tikkede en mail ind i deres postkasser med besked om, at der manglede supplerende miljøundersøgelser på byggegrunden, Solvej i Hobro.

Meget oppe at køre

- Det er ingen hemmelighed, at mine medlemmer var meget oppe at køre, siger Henrik Holm fra Dansk Byggeri Nordjylland.

- De har spildt tid og ressourcer. Lad os sige, der har været fem bud på hver entreprise - alle tilbudgivere trækker på underleverandører, som også har brugt tid og arbejdsløn. Det er et stort apparat, der er sat i gang.

- Det er ikke en ordentlig opførsel fra kommunens side. Man må med rimelighed forvente, at de har tjek på grundens beskaffenhed, inden de sender byggeriet i licitation.

Oplysningen om, at Solvejgrunden faktisk allerede en gang før har været i licitation - i sommeren 2018 - er ny for Henrik Holm. Men den formilder ham ikke ligefrem:

- Så meget mere horribelt er det, at kommunen ikke har tjek på grundens beskaffenhed. Det burde kommunen have undersøgt for længe siden, siger han.

- Hvis kommunen tager initiativ til, at virksomheder skal levere et stykke arbejde, som i realiteten er spildt, skal det også koste, mener Henrik Holm, formand for Dansk Byggeri Nordjylland. Han tilføjer, at eksemplet fra Mariagerfjord Kommune desværre ikke er enestående. Foto: Ricky John Molloy

Moral og jura

Dansk Byggeri Nordjylland hverken kan eller vil gøre Mariagerfjord Kommune erstatningspligtig i sagen.

- Kommunen har formentlig ikke overtrådt loven. Det handler ikke om jura, men om moral og almindelig god opførsel, siger Henrik Holm.

Dansk Byggeri mener, det bør være lovpligtigt, at kommunerne betaler vederlag til virksomheder, som deltager i et udbud, der bliver aflyst eller udsat.

- Hvis kommunen tager initiativ til, at virksomheder skal levere et stykke arbejde, som i realiteten er spildt, skal det også koste.

- Det vil få kommunerne til at være lidt grundigere, inden de beder andre om at byde på en opgave.

- Det er nødvendigt, for eksemplet fra Mariagerfjord er desværre ikke et enkeltstående tilfælde, siger Henrik Holm.

Yderligere krav

Formand for udvalget for børn og familie i Mariagerfjord Kommune, Svend Madsen (V) har til NORDJYSKE udtalt, at han beklager situationen.

Kommunen har annonceret, at der skal laves supplerende undersøgelser af Solvej-grunden på grund af "yderlige myndighedskrav".

Der bliver udsendt et rettelsesblad, som håndværkerne skal indregne i tilbuddet. Den nye licitation vil blive afholdt 23. marts 2020.

NORDJYSKE har tidligere oplyst, at licitationen var berammet til fredag 22. november. Men den rigtige dato var 18. november.