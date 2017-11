- De udenlandske studerende er mere mobile end de danske. Vi oplever tit med de danske, at de gerne vil være i en storby og have et job der. Der er de udenlandske anderledes. Bare de kan få et godt job, er de ligeglade med, om det hedder Aalborg, Skagen eller Thisted, siger Keld Arenholt Christensen, senior rådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse ved AAU. Arkivfoto: Henrik Bo