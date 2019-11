For tæt på flyveplads: Nu skal møllen ned

ERSLEV:- Jeg kan få 80.000 kroner, og så skal min mølle være pillet ned senest 31. december. Du skal ikke skrive, at det er et forlig, vi er blevet enige om. Kommunen har sagt, hvad jeg kan få, og det er så det. Jeg kan ikke gøre andet end at acceptere.

Sådan siger Egon Andersen indehaver af den husstandsvindmølle, som han for to år siden fik stillet op på sin landejendom på Præstbrovej 42 ved Erslev.

Morsø Kommune gav tilladelse til opstillelse, men glemte i den forbindelse at tage den nærliggende Morsø Flyveplads i ed.

Administrativt bøvl

Møllen kom til at stå for tæt på det tilladte i forhold til flyenes starter og landinger. Det har givet en masse administrativt bøvl og en overgang et forbud mod at benytte flyvepladsen, der ejes og drives af klubben Svævethy.

Men Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav en dispensation, så der må flyves under iagttagelse af bestemte sikkerhedsforanstaltninger. Men kun frem til 31. december, så skal møllen være nedtaget, hvis flyvning fortsat skal være tilladt.

De 80.000 kr. er en pæn del mindre end de halvanden million kr., som Egon Andersen havde talt om at kræve. Selv købet og opstillingen af møllen kostede ham en halv million. Men kommunen har haft en klemme på ham under de forhandlinger, der nu er afsluttet. Egon Andersen opstillede nemlig en anden mølletype, end han havde fået tilladelse til, og han flyttede opstillingsstedet 12 meter mod nord.

Han er nu henvist til at rette skytset mod det firma, der både leverede vindmøllen til ham og var hans rådgiver vedrørende opstillingen.

- Og det agter jeg at gøre, for han har da ikke rådgivet mig korrekt. Og så længe jeg har en klagesag mod kommunen til behandling ved Planklagenævnet i Viborg, kan jeg ikke få mine penge. Den sag skal være afgjort, før kommunen betaler, siger Egon Andersen, der nu vil bede firmaet om at afmontere møllen.

Har rettet op på fejl

Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø erkender, at Morsø Kommune slipper billigt ud af sin fejltagelse.

- Nej vi kommer ikke til at betale meget. Vi har ved at gå med til en erstatning rettet op på den fejl, der skete. Flyvepladsen kan få sin permanente tilladelse til start og landinger tilbage 1. januar, og det er det, hele sagen drejer sig om, siger Meiner Nørgaard.

Træer i vejen

Men alt er ikke på plads vedrørende flyvepladsens sikkerhedsforhold. Egon Andersens nabo på adressen Kliphøj 1 har nogle poppeltræer stående i et læbælte i direkte forlængelse af start- og landingsbanen, og de er blevet for høje i forhold til de samme regler, som berørte vindmøllen.

- Vi har sagt, at den sag ville vi afvente at gøre noget ved, til sagen om møllen var afgjort. Nu finder vi en løsning på det, og det har ikke opsættende virkning i forhold til brugen af flyvepladsen, siger Meiner Nørgaard.

Det kan dog muligvis blive et spørgsmål om at afgøre, hvor ansvaret for dette regelbrud skal placeres. Træerne blev efter sigende plantet i slutningen af 1990’erne. Først langt senere forlængede Morsø Flyveplads sin bane mod vest.