Inge-Lis Damgaard, Inge Larsen og Mogens Højgaard udgør det faste havehold, som har påtaget sig hovedansvaret for at passe bedene i Byhaven i Vils. Men de vil meget gerne, at flere af landsbyens borgere involverer sig i den fælles have. Der er allerede mange, både unge og gamle, der nyder at komme i haven, og flere er også begyndt at høste lidt af havens bær og grøntsager. Foto: Bo Lehm