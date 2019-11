Han byggede, selv om han ikke måtte: Politikere tilgiver vognmand

NYKØBING:Et udhus på 35 kvadratmeter gav forleden anledning til en principiel diskussion i Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø. Bygningen er opført på et smalt stykke af grunden Fasanvej 57 på Refshammer i Nykøbing, og det strider ifølge kommunen mod to bestemmelser:

Den ene drejer sig om, at byggeriet overskrider byggeretten i bygningsreglement 2018, idet den samlede længde af alle småhuse beliggende i skelbræmmen vil overstige de tilladte 12 meter. Faktisk med det dobbelte, idet den samlede længde af bygningssider er oplyst til at udgøre 24,08 meter.

Foto: Peter Mørk Foto: Peter Mørk

Den anden er, at det ansøgte er i strid med en betingelse stillet i en dispensation, som ejerparret Anita og Bjørn Filtenborg fik i 2009 i forbindelse med tilladelse til opførelsen af det nuværende enfamiliehus på Fasanvej 57. Dengang blev grundstykket 61A lagt til den førnævnte matrikel, men på den betingelse, at der på intet tidspunkt "kan opføres byggeri eller andet anlæg øst for linjen, der går ud fra nuværende udhus på Fasanvej 59." Sidstnævnte er en selvstændig parcel, der ved grundopkøbet blev indkapslet i Fasanvej 57. Ejeren af det hus har haft påtaleret overfor udhuset, der står i skel, men har ikke haft noget at indvende.

Generer ikke nogen

- Hvis der havde været protester mod byggeriet i den nabohøring, der har været gennemført, ville vi sige nej til at give en dispensation. Men der har ikke været indsigelser. Derfor må vi konkludere, at bygningen ikke generer nogen, og derfor siger vi ja, siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø.

Artiklen fortsætter under billedet.

- Jeg havde bare sat noget stakit og et tag op, og så mente kommunen, at det var et byggeri, siger Bjørn Filtenborg. Arkivfoto: Bo Lehm © Bo Lehm

Han tilføjer, at også et andet forhold gør sig gældende:

- Det, vi hører fra vores administration, er, at planlov og byggelov er udformet således, at hvis det skønnes, at man ville kunne opnå en dispensation, hvis man havde søgt, så skal vi politikere give lov, selvom bygherren har handlet forkert. Jeg synes, det er uretfærdigt, at vi tvinges til at godkende en ulovlighed på bagkant, siger Meiner Nørgaard.

Men det lod udvalgsmedlem Jakob Kortbæk (S) sig ikke binde af:

- Jeg fik oplyst på udvalgsmødet, at Bjørn Filtenborg tidligere har ansøgt om at bygge på stedet, men dengang fik afslag. Jeg synes, der er noget principielt forkert i, at han, når han er vidende om, at der ikke kan bygges på en del af hans grund, vælger at gøre det alligevel, og at vi så skulle være tvunget til at godkende det. Jeg tvivler på, at alle og enhver ville have fået tilgivelse for sådan en forseelse, siger Jakob Kortbæk.

Var der en offentlig sti? Der kom én indsigelse i høringsrunden. Ikke fra en direkte nabo, men fra en beboer på vejen Klosterbugten, som blandt andet protesterede mod, at byggeriet af udhuset afspærrer en offentlig stiforbindelse fra Fasanvej til Klosterbugten. Men kommunen kan ikke se noget om en sti i Lokalplan 17.29 for Refshammer, og der er heller ikke tinglyst offentlig adgang. Derimod er der et par stier længere ude ad Fasanvej. VIS MERE

Syd for byggelinje

I sin anbefaling af at give dispensation anfører teknik og miljø-forvaltningen, at begrænsningen af ejendommens byggemuligheder ikke havde til hensigt at hindre opførelse af bebyggelse på den pågældende del af grunden, men på den del, som ligger på søsiden mod Klosterbugten. Det samme mener grundejeren, vognmand Bjørn Filtenborg:

Foto: Peter Mørk Foto: Peter Mørk

- Der står, at der ikke må bygges nord for den gamle byggelinje, og det her udhus ligger syd for. Jeg fik dengang lov til at bygge hus nord for linjen. Men jeg må da godt sætte en garage op på den vej, der var på den grund, jeg købte til, for jeg har langt fra udnyttet bebyggelsesprocenten, siger Bjørn Filtenborg.

Men det er ikke desto mindre dig, der bagefter har søgt om en lovliggørelse af dit udhus. Så må det vel have været ulovligt?

- Det gjorde jeg, fordi jeg blev tvunget til det. Jeg havde bare sat noget stakit og et tag op, og så mente kommunen, at det var et byggeri, siger ejeren.