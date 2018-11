- Jeg prøver at holde skindet på næsen, selv om jeg sender penge af sted med hver eneste skind, siger Ole Bakke, Snedsted, der har en farm med 2500 tæver, hvilket er en gennemsnitsstørrelse. Ole Bakke er formand for Thy og Mors Pelsdyravlerforening - og desuden i bestyrelsen for Minkfodercentralen Vildsund.Arkivfoto: Bo Lehm