Råstof nok: Der er moler til de næste 170 år

MORS:- Hvor lang tid skal man egentlig planlægge for?

Det spørgsmål stiller Arne Kirk, direktør for teknik og miljø i Morsø Kommune, i forbindelse med, at Region Nordjylland er ved at forberede en ny råstofplan.

Det handler om moler. Der er forslag om at udlægge to nye graveområder på Mors i Råstofplan 2020 - dels et område ved Skarrehagevej og dels et større område lidt nord for Erslev. I forvejen er der moler nok til 79 års indvinding i de graveområder, der allerede er udlagt på Mors i Råstofplan 2016. De foreslåede nye graveområder vurderes til at rumme moler til yderligere 90-100 år eller mere, afhængigt af hvor mange hensyn der skal tages ved udgravningen.

Området ved Skarrehagevej på Nordmors er på cirka 40 hektar og ligger lige bag Fossil- og Molermuseet. Det er Imerys A/S, der står bag dette forslag. Ifølge miljøscreeningen indeholder området en molermængde på fem millioner ton, svarende til seks millioner kubikmeter.

To forslag til nye graveområder Kilde: Region Nordjylland. Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Erstatning for Mosebjerg

Det andet område har Region Nordjylland selv bragt i forslag som nyt graveområde. Det drejer sig om et cirka 80 hektar stort område lidt nord for Erslev. Arealet blev i Råstofplan 2016 udlagt som interesseområde. Nu er det blevet undersøgt nærmere, og ifølge geolog Rikke Ellemann-Biltoft fra Region Nordjylland er der masser af moler i fin kvalitet i det pågældende areal.

- Erslev kom jo i stand, fordi vi i 2016-planen tog graveområdet ved Mosebjerg ud af landskabelige hensyn, fortæller hun og fortsætter:

- Staten pålagde os for at undgå et veto mod planen at finde områder med samme mængde moler i, som det vi tog ud, fordi de har den opfattelse, at moler er et unikt råstof, som vi skal sikre, at industrien kan komme til at indvinde. Det er så Erslev, vi pegede på, og som vi nu har kortlagt færdigt.

Ny rapport for Erslev-området

Region Nordjylland har i samarbejde med Orbicon netop udgivet en rapport, der beskriver molerforekomsten ved Erslev. Et større areal er blevet undersøgt, hvorefter det har været muligt at indgrænse det mulige graveområde til 80 hektar. Interesseområdet, der blev udlagt i Råstofplan 2016, var på 153 hektar.

- Nu er der skåret ind til kanten. Alle de 80 hektar rummer moler af god kvalitet. Det er de samme lag, som udvindes andre steder, understreger Rikke Ellemann-Biltoft.

Hun forklarer, at lagene lige på dette sted er skubbet op mod overfladen, så der altså midt på Mors findes et smalt, øst-vestgående bånd af moler.

Rapporten vurderer, at området rummer 6,2 millioner kubikmeter brydeværdig moler. Eftersom der ligger 14 beboede ejendomme i området samt veje, diger og andet, der skal tages hensyn til, så lyder et forsigtigt skøn i rapporten, at der nok kan udvindes tre-fire millioner kubikmeter moler i det foreslåede graveområde.

Da Imerys A/S indvinder cirka 100.000 kubikmeter moler om året, så vil der i området ved Erslev være moler til mindst 30-40 år, og får virksomheden lov at grave ved Skarrehagevej, vil der her være nok til måske yderligere 60 år, hvis vurderingen holder stik.

Frygter begrænsninger

Det er blandt andet de lange tidshorisonter, der har fået Morsø Kommune til at have visse forbehold over for at udlægge 80 hektar landbrugsjord midt på øen til nyt graveområde. De to forslag har været i høring hos kommunen, som har givet regionen den tilbagemelding, at graveområdet i Erslev bør indskrænkes yderligere.

- Hvis området ved Erslev kommer med i Råstofplan 2020, så lægger det jo en eller anden form for begrænsning på de 14 ejendomme, og hvis der nu går mere end 100 år, før det skal udnyttes, så kan det være nogle temmelig langsigtede begrænsninger, siger Arne Kirk.

Det er dog frivilligt for lodsejerne, om de vil indgå en aftale med molerindustrien.

Meiner Nørgaard (DF), formand for teknik- og miljøudvalget i Morsø Kommune, påpeger, at området ved Erslev rummer en stor grundvandsressource, som man beder regionen være opmærksom på. På linje med Arne Kirk tilføjer han:

- Der er mere moler ved Skarrehageværket og ved Hesselbjerg. Vi behøver ikke på nuværende tidspunkt at planlægge, så der er moler til de næste 200 år frem, der sker jo en udvikling hele tiden.

- Op til politikerne

Kenn Bloch Mortensen, der er kontorchef i Region Nordjyllands afdeling Jordforurening og Råstoffer, medgiver, at det er et åbent spørgsmål, hvor store mængder råstoffer, der skal udlægges i råstofplanen.

- Men vi havde også betragtelige mængder udpeget i Råstofplan 2016, og der blev vi jo alligevel bedt om at kigge efter alternativer til Mosebjerg, som blev taget ud af planen, siger han.

Kontorchefen påpeger også, at selv om et område udlægges til graveområde, er der ingen garanti for, at industrien kan få en aftale i stand med lodsejeren om indvinding, og der kan også være områder, der viser sig ikke at være så gode, når først man går i gang.

- Derfor skal der være et vist overskud i de her udpegninger, siger han og tilføjer:

- I sidste ende er det op til vores politikere at vurdere, hvilke områder de ønsker at lægge ud som forslag til graveområder.

Tæt ved den nuværende molergrav ved Skarrehagevej, som Fossil- og Molermuseet også benytter til aktiviteter for turister, ønsker Imerys A/S at få udlagt endnu et graveområde. Arkivfoto

Virksomhed vil sikre sig

Jesper Juel Enemærke, chef for Imerys A/S i Danmark, understreger, at for virksomheden handler det først og fremmest om at sikre sig adgang til moler. I forhold til virksomhedens eget forslag om at udlægge et nyt areal ved Skarrehagevej siger han:

- Mængden af moler i området ved Skarrehagevej skal tages med et gran salt. Men det er et interessant område, fordi der ikke er så mange andre interesser, og det er i behagelig afstand af vores fabrik. Men på samme måde som vi er interesseret i Stærhøj, vil vi også være interesseret i Erslev. Vi har bare valgt at indgive det forslag på Skarrehagevej, fordi vi på det tidspunkt ikke vidste, om regionen ville indgive Erslev som råstofområde.

Med hensyn til området ved Erslev anfægter Jesper Enemærke ikke Orbicon-rapportens konklusioner. Han fremhæver dog, at hele området i øjeblikket er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser.

- Vi kan se, at der ligger grundvand i forskellige højder, hvilket gør indvindingen mere besværlig. Der er desuden meget høje svovlkoncentrationer i en del af prøverne. Om det er et problem, ved vi ikke endnu, siger han.