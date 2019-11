Murermester besøgte autisme-elever: - Hvor svært kan det være, Kjeld?

HJØRRING:Murer-Kjeld havde et par nyheder med i ærmet, da han fredag reddede sig en time i tørvejr på Højene Skoles matrikel i Hjørring.

Kjeld Pedersen, der var ankermand på flytningen af Rubjerg Knude Fyr, kunne fortælle, at han trods indvielsen af fyret sidste weekend, endnu ikke er færdig med at bakse med den 120 år gamle bygning.

- Jeg er ved at søge penge hjem, så jeg sammen med nogle elever fra TechCollege kan få malet den røde top - og få sat vindfanen på igen (der knækkede af i et stormvejr for nogle år siden, red.), lød det.

Murer-Kjeld var imponeret over fyr-billedet, som Rosa og Valdemar har været med til at kreere. Foto: Peter Broen

Fortællingen om flytningen af fyret er så efterspurgt, at murer-Kjeld også kunne afsløre, at han er begyndt at tage honorar, når folk vil have ham ud og fortælle.

- Det bliver jeg nødt til, hvis der stadig skal være tid til familien også, slår han fast.

Ros fra murer-Kjeld

Men ingen regel uden undtagelser: Murer-Kjeld havde indvilliget - kvit og frit - i at gæste K-klasserne, hvor der går elever med diagnoser indenfor autisme-spektret.

Foto: Peter Broen

Enkelte elever havde været til stede på knuden, da fyret blev flyttet, andre havde fulgt live-transmissionen på storskærme i klasserne - og så var der to elever, Rosa og Valdemar, der sammen med en lærer, Tina Mørch, havde malet et tre meter højt og 1,5 meter bredt billede af fyret.

Kjeld Pedersen var fredag på besøg hos autisme-elever i Hjørring for at fortælle om flytningen af Rubjerg Knude Fyr - en proces som eleverne har fulgt med i.Foto: Peter Broen

Og det skulle afsløres med assistance fra Kjeld Pedersen ved en fernisering.

- Kan I hjælpe med at tælle ned: 3, 2, 1, lød det fra Murer-Kjeld, der sammen med de to kreative elever hev et tæppe til side, så værket kunne afsløres.

- Det er så flot!, lød dommen straks fra Murer-Kjeld.

Lavede ikke en skid

Herefter fortalte Kjeld Pedersen eleverne om, hvorfor fyrtårne i sin tid var nødvendige: Ellers risikerede sømændene at drukne, når skibene stødte på grund.

Og om fyret på knuden kunne han berette, at der i sin tid var blevet brugt 300.000 mursten - cirka fem hundrede sten af gangen blev fragtet til byggepladsen i 1899 med hestevogn.

- Som jeg før har sagt: Jeg tager hatten af for det flotte arbejde, der blev udført dengang, sagde han til eleverne.

Foto: Peter Broen

Han understregede også, at flytningen af fyret var et teamwork:

- Mange klappede mig på ryggen, da det endelig lykkedes, men det var forkert: Den dag fyret blev flyttet, lavede jeg ikke en skid. Jeg havde bare fundet de rigtige folk ...

Klar om 30 år?

Selv om Rosa, Valdemar og deres lærer var begyndt at male fyret den dag, flytningen foregik, så tog det alligevel et par dage at blive færdige. Men da det er en ordentlig rulle pap at have liggende, måtte de i ny og næ rykke rundt med værket.

Og hver gang de flyttede på billedet af fyret, så lød det ironisk og med et smil: - Hvor svært kan det være, Kjeld?

På falderebet ville en tilhører vide, om Kjeld Pedersen var klar med flytte-grejet igen om 30 år.

- Ja, jeg skal nok være klar igen - men det bliver med rollator, svarede han.

Foto: Peter Broen

Det varer i øvrigt ikke så længe, inden der kommer en murer på besøg igen. K-klasserne, hvor der går 74 elever fra børnehave til 9. klasse, skal have mere albuerum - og udvidelsen er allerede blevet godkendt politisk. Selv om K-klasserne fysisk ligger på Højene Skole, så hører man organisatorisk under det, der hedder Hjørring-skolen.