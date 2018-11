- Det er en stor drøm, der nu står til at gå i opfyldelse, siger museumsleder Jytte Nielsen - her sammen med Museum Thys formand, Poul Hvass Hansen, i museets have. I baggrunden den nyerhvervede ejendomme på den anden side af Jernbanegade. Planerne omfatter også en ny trappe fra museumshaven ned til gaden, omtrent på det sted, hvor de to står. Foto: Bo Lehm