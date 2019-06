Når du har læst denne artikel, er 1.920.000 kvadratmeter af verdens regnskov forsvundet

I 2018 mistede verden så meget tropisk regnskov, at det svarer til et område på størrelse med Belgien. I en årrække frem til 2017 så det ellers ud til, at skovrydningen var på vej mod en opbremsning, men motorsavene har atter fået fart på, og sidste år blev det fjerdeværste for regnskovene. Foto: Colourbox