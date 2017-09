Dette billede er fra 1944 og ejes af US Holocaust Memorial Museum. Josef Mengele står i midten. Til venstre er det Josef Kramer, kommandant for koncentrationslejren Bergen-Belsen. Lige til højre for Mengele står Richard Baer, kommandant for Auschwitz. Manden til højre er Baers adjudant, Karl Höcker. Scanpix/(arkiv)