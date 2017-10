Nordjyder skal være pilotfamilie i Madagaskars jungle

Kenneth Vittrup Pedersen er oprindelig uddannet maskintekniker. I mange år gik han med en drengedrøm om at blive pilot, men der skulle et helt særlig mål til, før han i 2013 besluttede sig for at kaste sig over den krævende uddannelse. Charlotte Vittrup Pedersen er cand. mag. i religionsvidenskab og samfundsfag. Hun arbejder lige nu med at forberede familiens udstationering i en projektstilling hos Mission Aviation Fellowship. Foto: Jakob Roer Askholm